Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, Libya'nın Bingazi kentini ziyaret etti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Libya'nın Bingazi kentine yaptığı ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. Ziyaret sırasında iki ülke arasındaki ticaret ve göçle mücadele konuları ele alındı ve Yunanistan'ın Bingazi Başkonsolosluğu açıldı.

Yerapetritis, Libya'nın Bingazi kentine yaptığı ziyaretin ardından Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye açıklamada bulundu.

Yunan Bakan, ziyaret vesilesiyle Yunanistan'ın Bingazi Başkonsolosluğunun da açılışını yaptıklarını belirtti.

Ziyarette, Libya'nın doğusundaki güçlerin lideri Halife Hafter ile görüştüğünü aktaran Yerapetritis, görüşmede, ikili ticaret, düzensiz göçle mücadele gibi konuların da ele alındığını ifade etti.

Yerapetritis, görüşmede, Yunanistan ve Libya arasında deniz yetki alanlarının belirlenmesinin önemine işaret edildiğini ifade ederek, özellikle Orta Doğu'da zor zamanlar yaşanırken Akdeniz'deki ülkelerin işbirliği yapmasının kıymetli olduğuna ilişkin inancını dile getirdi.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
