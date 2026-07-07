Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, NATO Zirvesi Kapsamında Ankara'ya Geldi

(ANKARA) - Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya geldi. Yerapetritis, bugün NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ile İstanbul İşbirliği Girişimi'ne (Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri) üye ülkelerin dışişleri bakanları arasında gerçekleştirilecek toplantıya katılacak.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, 36'ncı ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'ya geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e eşlik edecek.

Yerapetritis, bugün NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ile İstanbul İşbirliği Girişimi'ne (Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri) üye ülkelerin dışişleri bakanları arasında gerçekleştirilecek toplantıya katılacak. Yerapetritis ayrıca, NATO-Ukrayna Konseyi Çalışma Yemeğine de iştirak edecek.

Zirve kapsamında Yerapetritis'in mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor.

Kaynak: ANKA