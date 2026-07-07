Haberler

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, NATO Zirvesi Kapsamında Ankara'ya Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, 36. NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya geldi. Bakan, NATO ve İstanbul İşbirliği Girişimi üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla toplantılara katılacak.

(ANKARA) - Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya geldi. Yerapetritis, bugün NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ile İstanbul İşbirliği Girişimi'ne (Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri) üye ülkelerin dışişleri bakanları arasında gerçekleştirilecek toplantıya katılacak.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, 36'ncı ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'ya geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e eşlik edecek.

Yerapetritis, bugün NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ile İstanbul İşbirliği Girişimi'ne (Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri) üye ülkelerin dışişleri bakanları arasında gerçekleştirilecek toplantıya katılacak. Yerapetritis ayrıca, NATO-Ukrayna Konseyi Çalışma Yemeğine de iştirak edecek.

Zirve kapsamında Yerapetritis'in mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor.

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney'i kabul etti

Tarihi zirve resmen başladı! Erdoğan ilk kabulünü gerçekleştirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO Zirvesi'ne damga vuracak hamle! Ortak füze üretimi geliyor

Ankara'da tarihi adım! Bu imza dünyada dengeleri değiştirebilir
Sultanbeyli'de trafikte tartıştığı sürücüye uygunsuz hareketlerde bulunan şüpheli yakalandı

Bu görüntü Emniyet'i harekete geçirdi! Faturası hayli ağır oldu
Zihni Göktay için tören düzenlendi

Zihni Göktay için tören düzenlendi
ABD basını: İran ordusu Hürmüz'den geçen 2 gemiye füze saldırısı düzenledi

Dünya Ankara'daki tarihi zirveye kilitlenmişken korkulan oldu
TRT spikeri Özkan Öztürk'ten olay Trump göndermesi

TRT spikerinden efsane Trump göndermesi! Herkes bu sözleri paylaşıyor
24 saatte ikinci zam! Gece yarısı tabela yine değişecek

24 saatte ikinci zam! Gece yarısı tabela yine değişecek
60 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti! İkinci konkordato başvurusu

60 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti