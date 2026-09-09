Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis, İsrail ile işbirliğini sürdüreceklerini söyledi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis, ülkesinin İsrail ile savunma ve teknoloji alanlarındaki işbirliğini geliştirmeyi sürdüreceğini belirtti.

Gerapetritis, Skai televizyonuna yaptığı açıklamada Yunanistan'ın uluslararası ittifaklarını başka ülkelerin taleplerine göre belirlemeyeceğini ifade etti.

İsrail ile işbirliğinin özellikle savunma ve teknoloji alanlarında Yunanistan'a önemli katkı sağladığını ileri süren Gerapetritis, Atina'nın aynı zamanda Arap dünyasıyla stratejik düzeyde ilişkilerini sürdürdüğünü ifade etti.

Gerapetritis, Türkiye'nin son dönemdeki tutumu hakkında Avrupa Birliği kurumları ve üye ülkelerin bilgilendirildiğini, gerilimin artması halinde müttefiklerden somut dayanışma talep edilebileceğini kaydetti.

Yunanistan'ın egemenlik konularını müzakere etmeyeceğini söyleyen Gerapetritis, "gri bölgeler" ve Yunan adalarının silahsızlandırılması konularının Atina açısından görüşme konusu olmadığını savundu.

Kaynak: AA