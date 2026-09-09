Haberler

Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis, İsrail ile işbirliğini sürdüreceklerini söyledi

Güncelleme:
+11 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis, ülkesinin İsrail ile savunma ve teknoloji alanlarındaki işbirliğini geliştirmeyi sürdüreceğini belirtti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis, ülkesinin İsrail ile savunma ve teknoloji alanlarındaki işbirliğini geliştirmeyi sürdüreceğini belirtti.

Gerapetritis, Skai televizyonuna yaptığı açıklamada Yunanistan'ın uluslararası ittifaklarını başka ülkelerin taleplerine göre belirlemeyeceğini ifade etti.

İsrail ile işbirliğinin özellikle savunma ve teknoloji alanlarında Yunanistan'a önemli katkı sağladığını ileri süren Gerapetritis, Atina'nın aynı zamanda Arap dünyasıyla stratejik düzeyde ilişkilerini sürdürdüğünü ifade etti.

Gerapetritis, Türkiye'nin son dönemdeki tutumu hakkında Avrupa Birliği kurumları ve üye ülkelerin bilgilendirildiğini, gerilimin artması halinde müttefiklerden somut dayanışma talep edilebileceğini kaydetti.

Yunanistan'ın egemenlik konularını müzakere etmeyeceğini söyleyen Gerapetritis, "gri bölgeler" ve Yunan adalarının silahsızlandırılması konularının Atina açısından görüşme konusu olmadığını savundu.

Kaynak: AA
Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız

Dağın zirvesinden tehdit savurdu! Hedefinde bakın hangi ülke var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kara Haydar'dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı

'Beyaz'ın sonu da 'Kara' gibi oldu

Rize'de denize iniş yapan uçağın pilotu, AB'de üst düzey diplomatmış

Rize'de denize inen uçağın pilotun kimliğine bakın
Bodrum’da deniz börülcesi hasadı sofraya taşındı

Bodrum’da deniz börülcesi hasadı sofraya taşındı
Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti! Mahkemeden 3 aylık mühlet kararı

Krizi aşamadılar! Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti
Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Usta oyuncuyu son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı
Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde dev görev

Şampiyonlar Ligi'ndeki dev maçı yönetecek
Düğün gecesi evinde ölü bulundu! Uzman çavuşun eşi hakkında karar verildi

Düğün gecesi evinde ölü bulundu! Uzman Çavuşun eşi hakkında karar