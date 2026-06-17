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BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi, Yunanistan Dışişleri Bakanı ile Atina'da görüştü

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile Atina'da bir araya geldi. Görüşmede Kıbrıs meselesine sürdürülebilir ve adil çözüm bulunması konuşuldu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs konusundaki Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile Atina'da görüştü.

Yerapetritis, Cuellar'ı Dışişleri Bakanlığı'nda kabul etti.

Görüşmede Kıbrıs meselesi ele alındı.

Yunan Bakan, Guterres'in Kıbrıs meselesine sürdürülebilir ve adil çözüm bulma yönündeki çalışmaları desteklediklerini ifade ederek bu yönde iki yıldır elde edilen momentumun devam etmesi gerektiğine ilişkin inancını da dile getirdi.

Cuellar'ı 15 Haziran'da Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve 8 Haziran'da Lefkoşa'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da kabul etmişti.???????

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
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