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Yunanistan’dan 4.2 Milyar Avroluk Savunma Yatırımı

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Yunanistan, 2030 hedefleri doğrultusunda, büyük kısmı İsrail'den alınacak hava savunma sistemlerini kapsayan 4,2 milyar avroluk savunma yatırımını onayladı. Programda 'Aşil Kalkanı' adlı sisteme 3,1 milyar avro ayrıldı.

Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin 2030 hedefleri çerçevesinde, büyük bölümü İsrail'den tedarik edilecek sistemleri kapsayan 4,2 milyar avroluk savunma yatırımının onaylandığı bildirildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis liderliğinde toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından basına açıklamada bulunan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan'ın "Uzun vadeli silahlanma" programına ilişkin 2030 hedefleri dahilinde bir dizi sözleşmenin MGK tarafından onaylandığını aktardı.

Buna göre, 11 başlıkta açıklanan program 4,2 milyar avroluk savunma yatırımını öngörüyor.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, yatırımlarda en büyük payı, İsrail'den temin edilecek ve Yunanistan'ın "Aşil Kalkanı" adını verdiği hava savunma sistemi oluşturuyor.

İsrail hava savunma sistemine harcanacak payın 3,1 milyar avro olması ve teslimatların sözleşme tarihinden sonraki 35 ay içinde yapılması planlanıyor.

Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin 2030 hedefleri dahilindeki programda bulunan uçaksavar, balistik füze ve insansız hava araçlarına karşı savunma sağlayacak hava savunma sistemi, İsrail'in Spyder tipi taşınabilir mobil hava savunma sistemi, Barak MX tipi çok katmanlı hava ve füze savunma sistemi ve David's Sling (Davud Sapanı) tipi orta ve uzun menzilli hava ve füze sistemini içeriyor.

Program, Ege'nin doğusundaki adalarda konuşlandırılmış mevcut kinetik olmayan insansız hava aracı savunma sistemlerinin güçlendirilmesini de kapsıyor.

VICTA tipi hibrit deniz aracı, C-390 tipi askeri nakliye aracı, Apache taarruz helikopterleri için AGM-114 Hellfire füzelerinin satın alımı da programda yer alıyor.

Kaynak: AA
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