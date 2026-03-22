Yunanistan'da Tempi tren kazasına ilişkin davanın ilk duruşması yarın yapılacak

Yunanistan'da 2023'te meydana gelen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği Tempi tren kazasına ilişkin dava yarın başlayacak. Davada 36 sanık yargılanacak.

Yerel basında çıkan haberlerde, davanın ilk duruşmasının yarın Tesalya Üniversitesi yerleşkesinde özel olarak hazırlanan salonda görüleceği, "büyük toplumsal yankı uyandıran" kazaya ilişkin davada 36 sanığın yargılanacağı ifade edildi.

Sanıklar arasında Larisa'daki tren istasyonu görevlileri, demir yolu işletmesi OSE ve ERGOSE ile Hellenic Train yöneticileri ve Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinin bulunduğu belirtildi.

Sanıkların büyük bölümünün "ulaşım güvenliğini tehlikeye atma" ve "taksirle ölüme neden olma" suçlamalarıyla yargılanacağı aktarılan haberlerde, duruşmaların uzun sürebileceği kaydedildi.

Yunanistan'ın Larissa ili yakınlarındaki Tempi'de Şubat 2023'te aynı ray hattı üzerinde ters yönlerde ilerleyen iki trenin çarpışması sonucu yaşanan kazada 57 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

İstanbul'un göbeğinde iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Haberler.com
500

İran'ın vurduğu şehirde Ben-Gvir'e sert tepki: Sen bir Nazisin

İran'ın yıktığı şehirde İsrailli bakana sert tepki: Sen bir Nazisin
Netanyahu'dan İran saldırıları sonrası olay itiraf: Çok zor bir akşam geçirdik

Netanyahu'dan beklenmedik açıklama
Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor

Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor
Futbolcu cinayetinin ardından herkes Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun bu görüntülerini paylaşıyor

Herkes Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun bu görüntülerini paylaşıyor
İran'ın vurduğu şehirde Ben-Gvir'e sert tepki: Sen bir Nazisin

İran'ın yıktığı şehirde İsrailli bakana sert tepki: Sen bir Nazisin
Heyelan otomobili böyle yuttu! Her şey 3 saniye sürdü

Her şey 3 saniye sürdü! Heyelan otomobili böyle yuttu
İsrail'in güneyini cehenneme çeviren İran'dan 'sonraki adım' sinyali: Zamanı geldi

İsrail'in güneyini cehenneme çeviren İran'dan "sonraki adım" sinyali