Yunanistan hava sahasındaki teknik arıza, GKRY'ye uçuşlarda aksamalara neden oldu

Yunanistan'da radyo frekanslarındaki teknik arıza nedeniyle hava sahası kapatıldı, bu durum GKRY uçuşlarında aksamalara yol açtı. Yolcuların havalimanına gitmeden önce hava yolu şirketlerinden bilgi alması önerildi.

Yunanistan'da radyo frekanslarında yaşanan teknik arıza nedeniyle hava sahasının geçici olarak kapatılması, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik uçuşlarda aksamalara yol açtı.

Cyprus Mail gazetesinin haberine göre, Ulaştırma Bakanlığından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Yunanistan hava sahasının geçici olarak kapatılmasının iki ülke arasındaki uçuşlarda aksamalara neden olduğu belirtilen açıklamada, güzergahı Yunanistan üzerinden geçen GKRY kalkışlı ve varışlı diğer seferlerin de söz konusu arızadan etkilendiği bildirildi.

Açıklamada, yolculara havalimanlarına gitmeden önce hava yolu şirketlerinden bilgi almaları tavsiye edildi.

Atina ve Makedonya bölge kontrol merkezlerinde kullanılan bazı radyo frekanslarında saat 09.00'dan itibaren yaşanan teknik sorunun, hava trafik kontrolörleri ile pilotlar arasındaki iletişimi olumsuz etkilediği bildirilmiş, bu nedenle Yunanistan'da havalimanlarında iniş ve kalkışlar geçici olarak durdurulmuştu.

Sorun sırasında havada bulunan uçakların güvenlik prosedürleri kapsamında alternatif yöntemlerle ve bazı durumlarda farklı havalimanlarına yönlendirilerek inişlerini gerçekleştirdiği aktarılmıştı.

