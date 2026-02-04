Sakız Adası açıklarında 15 düzensiz göçmenin öldüğü olaya Yunanistan muhalefetinden tepki

Yunanistan'daki muhalefet partileri Sakız Adası açıklarında Yunan Sahil Güvenlik gemisinin çarpması sonucu düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması ve 15 kişinin ölümüyle sonuçlanan olay nedeniyle hükümeti eleştirdi.

Yunanistan muhalefetindeki Radikal Sol İttifak Partisinden (SYRIZA) yapılan yazılı açıklamada, "Sakız Adası açıklarındaki, 15 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı, kaybolduğu, iki sahil güvenlik çalışanının da yaralılar arasında olduğu trajedi, hem bunca insanın haksız yere ölmesi nedeniyle üzüntü yaratıyor hem de Yunan sularında ölüm, acı ve mutsuzluk üreten bu sistematik uygulama nedeniyle öfkeye sebep oluyor." ifadesi yer aldı.

Hükümetin konuya ilişkin tüm şüpheleri aydınlatması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Çok fazla soru işareti var. Soruşturma kapsamlı olmalı ve bu dramatik gece yaşananlara dair net ve doğru cevaplara ulaşmalı ki sorumlular belirlenebilsin ve hesap verebilsin." denildi.

Açıklamada, Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerinin olay sırasında yanlış seçimlerde bulunup bulunmadığı da sorgulanarak, "İnsanların hayatını tehlikeye atan, hukuk dışı, kınanması gereken bir geri itme tamamen ihtimal dışı mı?" sorusu da yer aldı.

Irkçı dil vurgusu

Muhalefetteki Yeni Sol Partisinden yapılan yazılı açıklamada ise "Sakız Adası'ndaki trajedi sadece denizdeki suç eylemleriyle, hükümetin propagandası ve politikasıyla ilgili değil, bunlar hakkındaki konuşma şekliyle de ilgili." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, sosyal medyada hayatını kaybedenler için bazı hesapların kullandığı ırkçı dile vurgu yapılarak, "Bu dil bir tesadüf değildir. İnsan hayatına ve uluslararası hukuka saygı çerçevesinde çözüm aramak yerine, ölümü 'güvenlik', alaycılığı 'vatanseverlik' olarak sunan politika tarafından desteklenmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

Irkçılık ve Faşizm Tehdidine Karşı Birlik Hareketi (KEERFA) de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Ne yaşandı? Yine aynı kaseti mi dinleyeceğiz? Yine mi (düzensiz göçmenleri taşıyan) bot tam teşekküllü sahil güvenlik gemisine çaptı? Kadınların ve çocukların üzerinde olduğu bot nasıl alabora oldu?" ifadelerine yer verdi.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) de daha evvel yaptığı açıklamada, "Sakız Adası'nda çok sayıda insanın öldüğü, ciddi yaralanmaların ve kayıpların olduğu yeni dehşet verici suç Avrupa Birliği (AB) ve Yunan hükümeti politikalarının izlerini taşıyor. Emperyalist savaşlar, insan kaçakçılarının eline düşen fakir ve gariban insanlar doğurur. Olayın bir an evvel kapsamlı bir şekilde araştırılmasını istiyoruz. Hiçbir örtbasa geçit yok." görüşünü paylaştı.

Sakız Adası halkının da milyonlarca insanın yurdundan edildiği ve ölümle karşı karşıya geldiği genel duruma karşı durmak üzere mücadeleye çağrıldığı açıklamada, bu akşam Ada Meydanı'nda eylem yapılacağı duyuruldu.

Sakız Adası açıklarında dün Yunanistan Sahil Güvenlik gemisinin, düzensiz göçmenleri taşıyan bota çarpması sonucu, batan bottaki 15 göçmenin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı bildirilmişti.