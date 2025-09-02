Yunanistan'da Yeni Göç Yasası Tasarısı Protesto Edildi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da hükümetin mecliste tartışmaya açtığı yeni göç yasa tasarısı protesto edildi.

Sintagma Meydanı'nda Irkçılık ve Faşizm Tehdidine Karşı Birlik Hareketinin (KEERFA) çağrısıyla düzenlenen eylemde bugün tartışmaya açılan, düzensiz göçmenlerin geri gönderilme süreçlerine ilişkin yeni yasa tasarısına tepki gösterildi.

"Irkçı yasa tasarısına hayır" sloganıyla bir araya gelen eylemciler, gelecek hafta mecliste oylamaya sunulacak yasa tasarısının göçmenlere karşı ırkçı yaklaşımları güçlendireceğini savundu.

Gösteride konuşan aktivistler, yasa tasarısının öngördüğü, göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmelerini hızlandırmaya yönelik uygulamaların insan haklarını ihlal edeceğini belirtti.

Yunanistan Müslümanları Derneği Başkanı Naim el Gadur, göçmenlerin başta turizm olmak üzere birçok hizmet sektöründe bulaşık, temizlik ve tadilat gibi işlerde çalıştıklarına dikkati çekerek, iş piyasası açısından önemli olduklarını vurguladı.

Filistin bayraklarının da yer aldığı eylemde "Filistin'e özgürlük" sloganları atıldı.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığının temmuzda kamuoyunun tartışmasına açtığı yasa tasarısıyla iltica başvurusu reddedilenlere ülkeyi terk etmeleri için verilen sürenin 25'ten 14 güne düşürülmesi, bu kişilerin ülkeye yeniden girişine getirilen yasağın 5 yıldan 10 yıla çıkarılması ve kendi istekleriyle ülkeden ayrılmayı kabul etmeyenlere 3 yıl hapis ve 10 bin avro para cezasının verilmesi öngörülüyor.

Temmuzda Yunanistan, Kuzey Afrika'dan ülkeye gelecek düzensiz göçmenlerin iltica başvurularının 3 ay askıya alınarak gecikmeli değerlendirilmesini öngören yasa tasarısını da mecliste onaylamıştı.