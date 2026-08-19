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Yunanistan'da Yüksek Orman Yangını Riski

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Yunanistan'da yarın birçok bölgede orman yangını riski yüksek olacak. Attika, Orta Yunanistan, Mora ve adalarda risk 3. kategoride. İtfaiye teyakkuzda, gerekirse hassas bölgelere girişler yasaklanabilecek.

Yunanistan'da yarın birçok ana kara ve ada bölgesinde orman yangını riskinin yüksek seviyede olacağı bildirildi.

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliğinin yayımladığı Yangın Risk Tahmin Haritası'na göre, ülkenin birçok bölgesinde yangın riskinin 3. kategoride olduğu belirtildi.

Yüksek yangın riskinin Attika, Orta Yunanistan, Mora, İyon ve Ege adaları ile Meriç'in bazı bölgelerinde etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

Yangın riskinin sürmesi nedeniyle itfaiyenin ikinci seviye operasyonel hazırlığını ve riskli bölgelerdeki kısmi teyakkuzunu sürdüreceği, hava ve güvenlik devriyelerinin artırılacağı bildirildi.

Gerekli görülmesi halinde milli parklar, ormanlık alanlar ve yangına hassas bölgelerde araç girişlerinin ve ziyaretçi bulunmasının önleyici olarak yasaklanabileceği açıklandı.

Yunanistan'da yaz aylarında yüksek sıcaklık, kuraklık ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle yangın riski birçok bölgede yüksek seyrediyor.

Kaynak: AA
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