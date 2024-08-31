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Tonlarca ölü balık deniz yüzeyini kapladı, OHAL ilan edildi

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Yunanistan'ın Volos kentinde tonlarca ölü balığın deniz yüzeyini kaplaması üzerine 1 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildi. Kötü kokudan nefes alınamayan, 100 tonun üzerinde balığın özel araçla toplandığı bölgede ekolojik felaket yaşanıyor.

Yunanistan'da tonlarca ölü balığın deniz yüzeyini kapladığı Volos kentinde 1 ay olağanüstü hal ilan edildi.

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı, ölü balıkların deniz yüzeyini kapladığı 27 Ağustos'tan bu yana devam eden temizlik çalışmalarına rağmen bölgede yaşanan ekolojik felaket ve yoğun kötü kokunun kamu sağlığı üzerinde yaratığı endişe ile bunun yerel ekonomide ve turizmde neden olduğu zarar sebebiyle Volos kentinde 1 ay olağanüstü hal ilan edilmesine karar verdi. Yetkililer de bölgedeki sahillerde yüzülmemesini ve balık tutulmamasını istedi.

Tonlarca ölü balık deniz yüzeyini kapladı, OHAL ilan edildi

100 TONUN ÜZERİNDE BALIK TOPLANMIŞTI

Ülke basınında çıkan haberlerde, balıkların Volos kenti yakınlarında bulunan Karla Gölü'nden geldiği belirtilirken, gölün 1962'de sıtmayla mücadele kapsamında kurutulduğu ancak geçen yıl bölgedeki sağanak yağışlar ve beraberinde gelen sellerin gölün tekrar dolmasına neden olduğu aktarılmıştı. Uzmanlara göre, göl suları tatlı su balıklarını Volos kentinin bulunduğu Pagasit Körfezi'ne itmiş ve bu durum balık ölümlerine yol açmıştı. Kilometrelerce uzanan ölü balık yığınlarından 100 tonun üzerinde balık özel araçlarla toplanmıştı.

Volos sahilinde 27 Ağustos'ta binlerce ölü balık deniz yüzeyini kaplaması üzerine savcılık bölgede deniz suyu kirliliğini ve balıkların ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlatmıştı.

Tonlarca ölü balık deniz yüzeyini kapladı, OHAL ilan edildi

Tonlarca ölü balık deniz yüzeyini kapladı, OHAL ilan edildi

Tonlarca ölü balık deniz yüzeyini kapladı, OHAL ilan edildi

Kaynak: AA / Güncel

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