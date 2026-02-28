Yunanistan'da 2023'te yaşanan tren kazasında ölen 57 kişi için Atina'da eylem yapıldı

Haberler

Yunanistan'ın Larisa kentindeki 2023 tren kazasında hayatını kaybedenler anısına Atina'da 20 bin kişinin katılımıyla eylem yapıldı. Eylemciler, sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

Yunanistan'ın Larisa kentinin yakınlarındaki Tempi bölgesinde 2023'te yaşanan ve 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasında hayatını kaybedenlerin anısına başkent Atina'da eylem yapıldı.

Başkent Atina'daki Sintagma Meydanı'nda toplanan eylemciler, 28 Şubat 2023 gecesi Tempi'de aynı ray hattı üzerinde ters yönlerde giden iki trenin çarpıştığı kazada sorumluluğu bulunanların tespit edilip cezalandırılmasını istedi.

Sintagma Meydanı'ndaki Parlamento binasının karşısına kurulan platformda kazada hayatını kaybedenlerin yakınları konuşma yaptı. Yaşadıkları acıları anlatan kayıp yakınları, kazaya neden olan suçların üstlerinin örtülmemesini talep etti.

Yunanistan polis teşkilatının tahminlerine göre yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı eylemin sonlarına doğru küçük bir grup ile polis arasında gergin anlar yaşandı.

Maskeli grup polise su şişeleri ve çeşitli cisimler atarken, polis ise ses bombasıyla müdahalede bulundu.

