Yunanistan'da Su Krizi Derinleşiyor

Yunanistan'da ekoloji ve çevre politikaları konusunda uzman Prof. Dr. Kimon Hacibiros, ülke genelinde su sıkıntısının giderek arttığını ancak en ciddi durumun Atina ve çevresinde yaşandığını bildirdi.

Atina Teknik Üniversitesinden emekli Hacibiros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede giderek derinleşen susuzluk sorununa ilişkin uyarılarda bulundu.

Yunanistan genelinde su sıkıntısının giderek arttığını ancak en ciddi durumun Atina ve çevresinde yaşandığını belirten Hacibiros, "Susuzluk zaten önemli bir sorun ancak bu yıl geçen yıla kıyasla durum çok daha kötü." dedi.

Atina nüfusunun ülkenin yaklaşık yarısını oluşturduğuna dikkati çeken Hacibiros, şehre su sağlayan Morno Gölü'nün seviyesinin ciddi oranda düştüğünü ifade etti.

Hacibiros, "Atina için yalnızca iki yıllık su kaynağı kaldı. Yağmur ve kar yağmazsa durumun düzelmesi mümkün değil. Özellikle gölleri besleyen suyun büyük bölümü kar sularından geliyor." ifadelerini kullandı.

Ülkede su tüketiminin sürekli arttığını, buna karşın yağmur ve kar yağışlarının son yıllarda belirgin şekilde azaldığını vurgulayan Hacibiros, "Sorunun temel nedeni bu dengesizliktir. Önlem olarak birçok plan açıklandı ancak hiçbiri uygulanmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Hacibiros, en acil önlemin suyun bilinçli ve ölçülü kullanılması olduğunun altını çizerek, "Ne yazık ki bu konuda hiçbir olumlu adım atılmadı. Diğer açıklanan önlemler ise uzun vadeli çözümler. Kısa vadede etkili olmaları beklenmiyor." diye konuştu.

Yunanistan'ın yalnızca Atina'da değil, diğer bölgelerinde de su kaynaklarıyla ilgili ciddi sorunlar yaşandığını dile getiren Hacibiros, özellikle tarım sektöründe suyun bilinçsizce tüketildiğine işaret etti.

Suyu azalan gölde, eskiden su altında kalan köyün büyük bölümü yeniden gün yüzüne çıktı

Amatör fotoğrafçı Panayotis Panayotopulos, Morno Gölü'nü 2000 yılından bu yana fotoğrafladığını, göldeki değişime tanıklık ettiğini söyledi.

İlk yıllarda gölden yalnızca birkaç evin çatısının göründüğünü anlatan Panayotopulos, bugün ise kuraklığın etkisiyle köyün büyük bölümünün yeniden gün yüzüne çıktığını anlattı.

Panayotopulos, "Eskiden suyun altında olan alanlarda artık yürümek mümkün. Manzara hem etkileyici hem de endişe verici." dedi.