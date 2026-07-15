Yunanistan'ın kuzey bölgeleri ile Girit Adası'nda yangın çıktı
Yunanistan'ın kuzey bölgeleri ile Girit Adası'nda çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Selanik, Kavala ve Girit'teki makilik ve ormanlık alanlarda yangınlar devam ediyor.
Yunanistan'ın kuzey bölgeleri ile Girit Adası'nda çıkan yangınlara müdahale ediliyor.
Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamalara göre, Selanik kentinin Neohoruda Oraiokastru, Kavala ilinin Eleftherupoli ve Girit Adası'nın Melidohori bölgelerindeki makilik alanda yangın çıktı.
Selanik'in Suroti bölgesindeki ormanlık alan da yandı.
Yangınlara havadan ve karadan müdahale edildi.
Sivil Savunma Genel Sekreterliği, vatandaşlardan "yetkililerin talimatlarına karşı hazır olmalarını" istedi.
Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan