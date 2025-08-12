Yunanistan'da Orman Yangınları Nedeniyle Tahliyeler Yapılıyor

Yunanistan'ın farklı bölgelerinde çıkan orman yangınları nedeniyle çok sayıda yerleşim yeri tahliye edildi.

İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Zakintos Adası'nda sabah saatlerinde Lıthakia, Agalas ve Koilomeno köyleri arasında başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Alevlerin Agalas ve Keri yerleşimlerine yaklaşması üzerine 112 Acil Yardım Hattı'ndan tahliye mesajı gönderildi. Agalas ve Keri'de evler, işletmeler ve oteller boşaltıldı.

Ahaia bölgesinin Erymanthos ilçesinde Flogeraika mevkisinde çıkan yangın nedeniyle Kamenitsa, Loukisa, Ahaiko, Didacheika, Alissos ve Spalairieika yerleşimlerindeki halka, 112 hattı üzerinden Kato Ahaia'ya gitmeleri çağrısı yapıldı.

Preveze'nin Gymnotopos bölgesindeki yangında Kerasona yönüne tahliye çağrısı yapıldığı, belediyenin bölgenin acil durum ilan edilmesi için başvuru yapıldığı bildirildi.

Sakız Adası'nda Halandra bölgesinde çıkan yangın nedeniyle Pispilounta ve Nea Potamia yerleşimlerinin tahliye edildiği belirtildi.

Yangınların kontrol altına alınması için kara ve hava unsurlarının çalışmalarını sürdürdüğü, kuvvetli rüzgarların müdahaleyi zorlaştırdığı kaydedildi.