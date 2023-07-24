Yunanistan'da Orman Yangınları: Korfu ve Rodos Adalarında Tahliyeler Başladı

Yunanistan'da devam eden orman yangınları nedeniyle Korfu ve Rodos adalarında tahliyeler başladı. Korfu'da 2.500 kişi tahliye edilirken, Rodos'ta ise 19.000 kişi güvenli yerlere nakledildi. Türkiye'den iki uçak ve bir helikopter yangınla mücadelede görev aldı. Ülke genelindeki sıcaklıkların 40 dereceyi aşması ve rüzgarın etkisiyle yangınlar kontrol altına alınamıyor. Toplamda 30.000 kişi ülkeden tahliye edildi.

Yunanistan, orman yangınlarıyla mücadele ederken, Rodos’un ardından Korfu Adası’nda tahliyeler başladı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, Korfu’nun kuzey kesiminde başlayan yangında, etrafı saran alevler görülüyor.

Aynı zamanda Yunanistan'ın en büyük adalarından olan Evia (Eğriboz) Adası'nda da çıkan yangından ötürü tahliyeler başladı.

Bir itfaiye sözcüsü AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, Korfu'da gece saatlerinde yaklaşık 2.500 kişinin tahliye edildiğini ve yangında herhangi bir ev ya da otelin hasar görmediğini belirtti.

Orman yangınlarından etkilenen bir diğer ada Rodos’ta da 19 bin kişi güvenli yerlere tahliye edildi.

Adanın orta kesimlerinde başlayan yangın nedeniyle çok sayıda turist otellerinden kaçmak zorunda kaldı.

Rodos Adası'nın Belediye Başkanı Yardımcısı Konstantinos Taraslias, yedi gündür süren mücadeleye rağmen yangınların halen kontrol altına alınamadığını belirtti.

ERT televizyon kanalına konuşan Taraslias, turistlerin bulunduğu alanların da yangından etkilenmesinin ayrı bir zorluk yarattığını, binlerce ziyaretçinin tahliye edilmesi ve bu ziyaretçilere barınma imkanın sağlanması gerektiğini belirtti.

Adalıların ve itfaiye erlerinin elinden gelen her şeyi yaptığını söyleyen Taraslias, çocukları avutmak için müzik ve palyaço bile ayarlandığını ekledi.

Taraslias, turizmin adanın can damarı olduğunu vurgulayarak yangınlardan etkilenmeyen yerler için de algının negatif olduğunu, turistlerin ve ada halkının yangınların nerede yaşandığını tam olarak bilemediğini belirtti.

Türkiye'den iki uçak ve bir helikopter

İtfaiye sözcüsü Vasilis Varthakogiannis, Rodos'ta Asklipegio köyü yakınlarında ikisi Türkiye'nin, biri de Hırvatistan'ın gönderdiği semiz uçağın alevlerle mücadele ettiğini anlattı.

Sözcü, üçü Mısır'dan gelen 10 helikopterin de söndürme çalışmalarına katıldığını belirtti.

Yunanistan’da ülke genelinde 40 dereceyi aşan sıcaklıklar görülüyor ve bazı bölgelerde neredeyse bir haftadır devam eden yangınlar var.

Dün gece saatlerinde Yunanistan Acil Durumlar İletişim Hizmetleri, Korfu’da bazı bölgeler için tahliye emirleri verdi.

Rodos’ta geçen Salı gününden bu yana sert rüzgarlar nedeniyle yayılan orman yangınlarıyla mücadele sürerken, yetkililere göre kara yoluyla 16 bin, deniz yoluyla da 3 bin kişi tahliye edildi.

Yunan İklim Değişikliği ve Sivil Koruma Bakanlığı, bunun ülkedeki orman yangınları nedeniyle yapılan en büyük tahliye operasyonu olduğunu belirtti.

30 bin kişi ülkeden tahliye edildi

Binlerce turist, tahliye için uçak beklerken Rodos’ta geceyi havaalanında geçirdi.

Polis Sözcüsü, 30 bin kişinin ülkeden tahliye edildiğini aktardı.

Bazı turistler, güvenli alanlara ulaşmak için aşırı sıcakta kilometrelerce yürüdüklerini anlatırken, yol kenarlarında telef olmuş hayvanlar ve yanmış araçlar görüldü.

Paket tatil şirketi Jet2, Rodos’a yapılması planlanan beş uçuşu iptal ederken, TUI Çarşamba gününe dek tüm uçuşların iptal edildiğini belirtti.

Yunan itfaiyesi Rodos’ta durumun kötüleşebileceğini ve başka köylerin de tahliye edilebileceğini duyurdu.

Adadaki yangınla 260 itfaiyeci ve 18 hava aracı mücadele ediyor.

Atina’nın doğusundaki Evia (Eğriboz) ve güneybatısındaki Aigio adalarında da orman yangınları söndürülmeye çalışılıyor.