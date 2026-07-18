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Yunanistan'da Yanya yakınlarında orman yangını çıktı

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Yunanistan'ın Yanya ili yakınlarındaki Koniça Gorgopotamu bölgesinde orman yangını çıktı. Ayrıca Eğriboz Adası, Girit ve Gümülcine'de de yangınlar devam ediyor. Havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yunanistan'ın Yanya ili yakınlarındaki Koniça Gorgopotamu bölgesinde orman yangını çıktığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Koniça Gorgopotamu bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Öğle saatlerinde Eğriboz Adası'nda çıkan orman yangını nedeniyle Episkopi köyü tahliye edilmiş, köy sakinleri yakınlardaki Vrisis köyüne yönlendirilmişti.

Öte yandan, Girit Adası'nın Hanya ilindeki Aerinos bölgesi ile Gümülcine'nin Şapçı bölgesindeki ormanlık alanda da öğle saatlerinde yangın çıkmıştı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
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