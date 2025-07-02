Yunanistan'da Orman Yangınları Alarm Veriyor

Yunanistan'ın farklı bölgelerinde çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Selanik kentine 110 kilometre mesafedeki Halkidiki'de çıkan orman yangını ulaşımı güç olan çam ormanına sıçradı.

Sivil Koruma Genel Sekreterliği bölgede bulunanların cep telefonlarına gönderdiği acil kodlu mesajla, Halkidiki'deki Nikiti bölgesinin tahliye edilmesini istedi.

Bölgede bulunan bir kamp alanı da tahliye edildi ve bölgeye giden yollar trafiğe kapatıldı.

Girit'in Laşit ilinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle de bölgedeki bazı köylerin tahliyesi istendi.

Her iki yangına da havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki Bölgesi'ndeki Marathona bölgesinde ve Batı Trakya'daki Gümülcine ili yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangınlar ise itfaiyenin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ülkede bugün birçok bölgede orman yangını riski "çok yüksek" seviyede değerlendirilirken, aşırı sıcaklıklar ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle yetkililer, vatandaşlardan ormanlık alanlarda ateş yakmamaları, doğada dikkatli olmaları ve şüpheli durumları derhal yetkililere bildirmelerini istedi.