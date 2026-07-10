Haberler

Yunanistan'ın Serez ilinde orman yangınının evlere yakın olması nedeniyle bölge tahliye edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'ın Serez ili yakınlarında çıkan orman yangını nedeniyle İnusa bölgesi tahliye edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, Midilli Adası'nda da benzer bir yangın başladı.

Yunanistan'ın Serez ili yakınlarında çıkan orman yangınının evlere yakın olması nedeniyle İnusa bölgesi tahliye edildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Yunanistan'ın kuzeyindeki Serez iline bağlı İnusa bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale etti.

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği, sakinlerin cep telefonlarına gönderdiği acil kodlu mesajla İnusa bölgesindekilerin bulundukları yeri terk ederek yakındaki Neo Suli bölgesine gitmesini istedi.

Yangının yerleşim birimine yakın olması ve evlerin tehlike altında olması nedeniyle bölge tahliye edildi.

Öte yandan, Midilli Adası'nda da Ayaso Sanatoriu bölgesinde yangın çıktı.

Yangın zeytinliklere ve ormanlık alana yayıldı. Burada da yangına hem karadan hem havadan müdahale başlatıldı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! ABD-İran geriliminde yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye, NATO savunma bankası girişimine katılmıyor

Türkiye kararını verdi: NATO'nun o girişimine katılmıyoruz
Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi

F.Bahçe'den sezonun en büyük transferi! Türk futbol tarihine geçecek
Cenazede bunu da gördük! Yarı çıplak direk dansı yaptı

Böylesini de gördük! Cenazede bu halde direk dansı yaptı
Kahreden ölüm: 2 yaşındaki Aybüke'nin sonu dedesinin elinden oldu

2 yaşındaki Aybüke'nin sonu dedesinin elinden oldu
Kulüpler Birliği'nde Ertuğrul Doğan kararı

Kulüplerin yoğun baskısına dayanamayan Doğan, ''Tamam'' dedi

İki ilde alarm! Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu

İki ilde alarm! Sucuk ve kıymada mide bulandıran bulgu
Küçükçekmece'de market sahibine kurşun yağmuru: İş yerinin önünde dehşeti yaşadı

Market sahibine kurşun yağmuru: İş yerinin önünde dehşeti yaşadı