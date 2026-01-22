Haberler

Yunanistan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Yunanistan'da yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen sel olayları, başkent Atina'da bir kadının ölümüne ve bir liman görevlisinin denize düşerek hayatını kaybetmesine yol açtı. Hükümet, kötü hava koşulları nedeniyle okulları uzaktan eğitime geçirdi ve vatandaşları uyarmak için acil mesajlar gönderdi.

Yunanistan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, başkent Atina'daki Glifada bölgesinde sele kapılan bir araç sürüklenerek bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle başka bir aracın altına girerek orada mahsur kalan kadın, hayatını kaybetti.

Kentte, bazı dereler taşarken yoğun yağış trafikte de aksamalara neden oldu.

Mora Yarımadası'ndaki Paralio Astros Limanı'nda da tekneleri kontrol ederken dalgalar nedeniyle denize düşen bir liman görevlisi yaşamını yitirdi.

Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki Bölgesi'nde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ilk ve orta dereceli okullarda uzaktan eğitime geçilmişti.

İçişleri Bakanlığı kararı ile kötü hava koşulları nedeniyle işine gidemeyecek memurların mazeretli sayılacağı belirtilmiş, özel sektörde de açık alanlardaki çalışmalar yasaklanmış, mümkün olan alanlarda çevrim içi çalışma yapılması istenmişti.

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği, bölgede bulunanların cep telefonlarına gönderdiği acil kodlu mesajda vatandaşları öğleden sonra beklenen kötü hava koşullarına karşı uyarmıştı. Vatandaşlardan mümkün olduğunca az trafiğe çıkmaları ve yetkililerin talimatlarını takip etmeleri istenmişti.

Yunanistan Meteoroloji Dairesi, başkentte yağışların yarın da devam edeceği tahmininde bulunuyor.

