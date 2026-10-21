Yunanistan'da öğretmen ve öğrenciler eğitime daha fazla bütçe için Atina'da yürüdü

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Yunanistan'da öğretmenler ve öğrenciler, eğitime ayrılan bütçenin artırılması talebiyle eylem düzenledi.

Eğitimcilerin bağlı olduğu çeşitli sendikaların çağrısıyla başkent Atina'da toplanan öğretmenler, Parlamento binasına yürüdü.

Yunanistan Memur Sendikaları Konfederasyonu (ADEDY) da eyleme destek vermek üzere bugün 3 saatlik iş bırakma kararı aldı.

Öğretmenlere destek vermek üzere eyleme öğrenciler de katıldı.

Fransa'daki eylemlere de destek mesajı veren katılımcılar, " Yunanistan'dan Fransa'ya öğrenciler modern okullar için mücadele ediyor", " Yunanistan'dan Fransa'ya kadar ücretsiz kamu eğitimi istiyoruz", "Özel üniversitelere hayır", "Bize yakışan geleceği hak ediyoruz", "İstihdam ve maaş zammı istiyoruz, savaş değil" şeklinde sloganlar attı.

Binlerce eylemci, ellerindeki pankartlarla eğitimde yaşanan altyapı sorunlarına, öğretmen eksiğine, öğretmen maaşlarının düşüklüğüne ve eğitime ayrılan bütçenin darlığına dikkati çekti, bu sorunların giderilmesini istedi.

Silahlanma yerine eğitime bütçe ayrılmasını isteyen eylemciler, "Filistin'e özgürlük" sloganları da attı.

" Yunanistan'da eğitim gitgide kötüleşiyor"

AA muhabirine konuşan müzik öğretmeni Eleni Moshovuvi, kendisi gibi birçok öğretmenin de atanamadığını belirterek, "Okullar çok kötü durumda, binalarımız yok. Barınma büyük sorun. Şu an Avrupa'da ne yaşanıyorsa, aynısı Yunanistan'da da yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Başka bir eylemci Natasa Kentru da "Tüm Avrupa'da olduğu gibi Yunanistan'da da tüm sosyal hizmetler mahvoldu. Eğitim, sağlık, tüm sosyal devlet hizmetleri kötüleşti. AB, iyi gitmeyen ekonomisini silahlanmayla geliştirmek istiyor." dedi.

Okullarda ve hastanelerde bakımsızlıktan tavanlardan sıvalar döküldüğünü anlatan Kentru, "Öğretmenler atanmıyor, üniversitelerde teknik altyapı yok." diye konuştu.

Kentru, hastanelerde de çok sayıda doktor ve sağlık personeli eksiği bulunduğuna dikkati çekerek, "Çalışanlar, çok uzun saatler boyunca çalışıyor. Hastalar randevu almak için 2-3 ay bekliyor. Hastaların hayatları tehlikeye giriyor." ifadelerini kullandı.

İsmini vermek istemeyen bir eğitimci ise "Yunanistan'da eğitim gitgide kötüleşiyor. Bugün öğrenciler ve öğretmenler, daha iyi bir eğitim sistemi için eylem yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Benzer eylemler, başta Selanik olmak üzere birçok başka kentte de düzenlendi.

Kaynak: AA