Yunanistan'da öğrenciler, 2023'teki tren kazasının sorumlularının cezalandırılması talebiyle eylem yaptı

Güncelleme:
Yunanistan'ın başkenti Atina'da öğrenciler, 28 Şubat 2023'teki tren kazasında hayatını kaybedenlerin sorumlularının cezalandırılması için eylem yaptı. Öğrenciler, güvenli ulaşım talebinde bulunarak, kazada hayatını kaybedenleri unutmayacaklarını vurguladı.

Yunanistan'da öğrenciler, Larissa kenti yakınlarındaki Tempi bölgesinde 28 Şubat 2023 gecesi 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasının sorumlularının cezalandırılması talebiyle başkent Atina'da eylem gerçekleştirdi.

Atina merkezinde bir araya gelen orta ve yüksek dereceli eğitim kurumlarının öğrencileri, sloganlar eşliğinde parlamentoya yürüdü.

Hayatını kaybedenlerin çoğunun öğrenci olduğu kazanın sorumlularının bir an evvel cezalandırılmasını isteyen eylemciler, güvenli ulaşım imkanlarının sağlanması için hükümete de çağrıda bulundu.

Öğrenciler, attıkları sloganlarla kazada hayatını kaybedenleri unutmayacaklarını vurgulayarak, 28 Şubat'ta işçi ve memurların da yer alacağı büyük eyleme katılım için çağrı yaptı.

Bazı okullardaki öğrenciler de taleplerine dikkati çekmek amacıyla bugün ve yarın derslere girmeme kararı aldı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
