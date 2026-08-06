SYRIZA'dan yangın yönetimine sert eleştiri

Yunanistan'da muhalefetteki Radikal Sol İttifak Partisi (SYRIZA) Merkez Komitesi Sekreteri Nikos Pappas, Miçotakis hükümetinin Avrupa Birliği (AB) desteğiyle alınması planlanan yangın söndürme uçakları ve helikopterlerden vazgeçtiğini, itfaiyecilerin kiralanan hava araçlarıyla mücadele etmek zorunda kaldığını söyledi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye konuşan Pappas, 2019'dan bu yana 4 milyon dönümden fazla orman ve tarım arazisinin yandığını belirterek, hükümetin yangın önleme çalışmaları için ayrıldığını aktardığı yaklaşık 500 milyon avronun nasıl kullanıldığının açıklanması gerektiğini ifade etti.

Pappas, AB kaynaklarının yangınla mücadele kapasitesini artırmak için kullanılabileceğini vurgulayarak, hükümetin AB desteğiyle alınması planlanan 7 Canadair yangın söndürme uçağı, 11 Air Tractor uçağı, helikopterler ve insansız hava araçlarını finansman programından çıkardığını dile getirdi.

Bu nedenle itfaiyecilerin, kiralanan hava araçlarıyla yangınlara müdahale etmek zorunda kaldığını, "Diamond" tipi yangın gözetleme uçaklarının da pilot eksikliği nedeniyle kullanılamadığını belirten Pappas, hükümeti kötü yönetimle suçladı.

Pappas, yalnızca etkili önleyici tedbirler, yeterli ekipman ve Avrupa fonlarının etkin kullanımıyla ülkenin orman yangınlarıyla daha başarılı mücadele edebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA