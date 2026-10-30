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Yunanistan'da limanlar 'savaşa hayır' grevi nedeniyle 24 saat hizmet vermedi

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Yunanistan'da limanlar 'savaşa hayır' grevi nedeniyle 24 saat hizmet vermedi
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Yunanistan'da liman ve denizcilik çalışanları 'savaşa hayır' mesajıyla 24 saatlik greve gitti; Pire başta olmak üzere çok sayıda liman hizmet vermedi, gemiler demirli kaldı. Demir Yolları Federasyonu da 24 saatlik grev ilan ederek tren seferlerini iptal etti.

Yunanistan'da liman ve denizcilik hizmetleri çalışanları "savaşa hayır" mesajıyla 24 saatlik greve gitti.

Liman ve denizcilik hizmetleri çalışanlarının bağlı olduğu çeşitli sendikaların ortak çağrısıyla yapılan 24 saatlik grev nedeniyle bugün Yunanistan'daki Pire, Rafina, Lavrio, Patra, Elefsina, Rio ve İgumeniça limanları hizmet vermedi. Gemiler limanlarda demirli kaldı.

"Savaşa hayır" mesajıyla greve katılan işçiler, yaptıkları açıklamalarda, limanlarda verdikleri hizmetlerin savaşa hizmet etmesini istemediklerini belirtti.

Başta Filistin olmak üzere, dünyanın farklı bölgelerinde insanların öldürülmesi için kullanılan askeri teçhizatın taşınmasında rol almak istemediklerini vurgulayan işçiler, aynı zamanda barış çağrısı da yaptı.

Liman ve denizcilik hizmetleri çalışanlarına destek vermek için Yunanistan Demir Yolları Federasyonu da 24 saatlik grev ilan ederken, tren seferleri iptal edildi.

Yunanistan Memur Sendikaları Konfederasyonu (ADEDY) ise 4 saatlik iş bırakma eylemi ile greve destek verdi.

Grev kapsamında, Pire Belediye Tiyatrosu binası önünde toplanan işçi, memur ve öğrenciler Pire Limanı'na yürüdü.

Pire'de, üzerinde "İşçiler savaş için çalışmaz" yazılı pankart taşıyan eylemciler savaş karşıtı sloganlar attı.

Kaynak: AA
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
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