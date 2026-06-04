Yunanistan'da gönüllü askerlik hizmetinde bulunacak ilk kadın grup göreve başladı
Yunanistan'da kadınlar için başlatılan gönüllü askerlik uygulaması kapsamında 72 kadın, Kara Kuvvetleri birimlerinde göreve başladı. Askerlere kamu sınavlarında ek puan ve sosyal imkanlar gibi avantajlar sağlanıyor.
Yunanistan'da gönüllü askerlik hizmetinde bulunmak üzere Yunanistan Silahlı Kuvvetlerine başvuran kadınlardan ilk grubun bugün göreve başladığı belirtildi.
Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, ülkede bu yıl başlatılan, "kadınların gönüllü askerlik yapmasına" ilişkin uygulama çerçevesinde 72 kadın bugün Yunanistan Kara Kuvvetlerine bağlı birimlerde göreve başladı.
Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı Yorgos Kostidis de göreve yeni başlayan 72 kadın askeri, Lamia kentindeki birlikte ziyaret etti.
Ülkede kadınlar için yeni başlatılan gönüllü askerlik uygulamasına katılanların, kamu personeli seçme sınavında ekstra puan, askerlik süresinin ön hizmet süresi olarak kabul edilmesi, üniversite mezunu olanların orduda hemşirelik veya idari işler gibi görevlere alınması, silahlı kuvvetlerin sosyal imkanlarından faydalanması gibi imkanlara sahip olması öngörülüyor.
Gönüllü askerler için 26 Haziran'da yemin töreni düzenlenmesi planlanıyor.