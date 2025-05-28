Yunanistan'da İşçi Sendikası PAME'den İsrail Konferansına Protesto

Yunanistan'da İşçi Sendikası PAME'den İsrail Konferansına Protesto
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Atina'da Yunanistan Komünist Partisi'ne (KKE) bağlı İşçi Sendikası PAME, İsrail'in düzenlediği iş konferansını protesto etti. Sendika yetkilileri, Gazze'deki durumu kınayarak, Yunan hükümetinin İsrail'e destek vermemesini talep etti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Yunanistan Komünist Partisine (KKE) bağlı İşçi Sendikası PAME, İsrail'in Atina Büyükelçiliğinin düzenlediği iş konferansını protesto etti.

Yunan basınında yer alan habere göre, Pire Ticaret ve Sanayi Odasına (EBEP) ait bir salonda iş dünyasına hitap eden bir konferans düzenlemeyi planlayan İsrail'in Atina Büyükelçiliği, Pire'deki sendika ve farklı kurumlardan gelen tepkiler üzerine konferansın Atina'daki bir otelde yapılmasına karar verdi.

PAME ise bu sabah konferansın yapılacağı otele giderek eylem yaptı.

Otelin önünde basına konuşan sendika yetkilileri, " Gazze'deki soykırımı kınıyoruz. Bu toplu felaketi kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Otelin kapısına kırmızı boya atarak tepkilerini dile getiren sendikalılar, Yunan hükümetinin İsrail'e destek vermemesini istedi.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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