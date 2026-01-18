Haberler

Yunanistan'da hastanelerde yoğunluğa yol açan grip nedeniyle bir haftada 8 kişi öldü

Yunanistan'da grip vakalarındaki artış hastanelerde yoğunluğa yol açarken, son bir haftada 8 kişi grip nedeniyle yaşamını yitirdi. Acil servislerde başvurular artarken, sağlık yetkilileri risk grubundakiler için grip aşısı çağrısında bulundu.

Yunanistan'da grip vakalarındaki artış hastanelerde yoğunluğa yol açarken, son bir haftada 8 kişinin bu hastalık sebebiyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, ülke genelinde grip salgını etkisini artırırken, özellikle acil servislerde başvuru sayıları dikkati çekici biçimde yükseldi.

Atina'daki Çocuk Hastanesi "Agia Sofia"da sadece birkaç saat içinde 160'tan fazla çocuk muayene edilirken, "Laiko" Hastanesi'ne 250'den fazla, "Sotiria" Hastanesi'ne ise 100'ün üzerinde hasta, solunum yolu enfeksiyonu ve grip şikayetiyle başvurdu.

Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY), çoğu sağlıklı bireyin gribi hafif atlatabildiğini, ancak risk grubundakilerde ciddi komplikasyonların görülebildiğini açıkladı.

EODY, son bir haftada grip nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 870'in üzerinde hastanın hastaneye yatırıldığını, 15 hastanın ise yoğun bakımda tedavi altına alındığını bildirdi.

Yetkililer, özellikle risk gruplarında yer alan kişilere grip aşısı çağrısında bulunarak, aşının ciddi hastalık ve hastaneye yatış riskini önemli ölçüde azalttığını vurguladı.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
