Sakız Adası açıklarında hayatını kaybeden 15 düzensiz göçmen için Atina'da eylem düzenlendi

Güncelleme:
Sakız Adası açıklarında Yunan Sahil Güvenlik gemisinin çarpması sonucu alabora olan bottan denize düşerek hayatını kaybeden 15 düzensiz göçmen için Atina'da protesto eylemi yapıldı. Eylemciler, olayın aydınlatılmasını ve göçmenlere yönelik uygulamaların son bulmasını talep etti.

Sakız Adası açıklarında salı günü Yunan Sahil Güvenlik gemisinin çarpması sonucu alabora olan bottan denize düşerek hayatını kaybeden 15 düzensiz göçmen için Yunanistan'ın başkenti Atina'da eylem gerçekleştirildi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve sol örgütlerin çağrısıyla yapılan eylem için Atina'daki Parlamento binası önünde toplanan kalabalık, Sakız Adası açıklarında hayatını kaybeden göçmenleri andı.

Olayın aydınlatılmasını isteyen eylemciler, "Geri itmeler öldürüyor", "Açık sınırlar istiyoruz", "Ellerinizi göçmenlerden çekin" yazılı pankartlar taşıdı.

Kalabalık, göçmenleri destekleyen sloganlar atarak Omonia Meydanı'na doğru yürüdü.

Sakız Adası açıklarında salı günü Yunan Sahil Güvenlik gemisinin, düzensiz göçmenleri taşıyan bota çarpması sonucu botun alabora olduğu, bottaki göçmenlerin tamamının denize düştüğü bildirilmişti. Kaybolanların da olduğu tahmin edilen olayda 15 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi yaralanmıştı.

