Yunanistan'da Filistin'e Destek Gösterileri Düzenlendi

Yunanistan'da düzenlenen Filistin'e ve Gazze'ye destek gösterileri, yürüyüşleri ve aktivist eylemlerini tanımlayan inisiyatif "March to Gaza Greece" üyeleri, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın kırılması, insani koridorun açılması ve İsrail ile askeri ve ticari tüm bağların kesilmesi gerektiğini söyledi.

March to Gaza Greece Koordinatörü Antonid Haras, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekip olarak Filistin'e destek vermeye yönelik tüm etkinliklere katıldıklarını kaydetti.

Son haftalarda ise tüm gözlerin Küresel Sumud Filosu'na çevrildiğini belirten Haras, bu inisiyatifin uluslararası boyutuna işaret etti.

Haras, Küresel Sumud Filosu'nun, Filistin halkı ile dayanışma göstermek için aktif çalışan 4 farklı inisiyatiften oluştuğunu belirtti.

Filonun, Afrika'dan Güneydoğu Asya'ya kadar çok sayıda ülkeden kişinin katılımıyla yola çıktığını ifade eden Haras, "Küresel Sumud Filosu'nun amacı, dünya halklarının birlik içinde Filistin'e ulaşmaya çalıştığını göstermektir. Küresel Sumud Filosu, Gazze'de bir soykırım yaşandığını göstermeye çalışıyor. İsrail devleti onlarca yıldır Gazze'yi hukuka aykırı şekilde denizden abluka altına almıştır. Bu abluka kırılmalıdır. Bir insani koridor açılmalıdır." dedi.

Haras, filodaki gemilerin taşıdığı insani yardımının sembolik olduğunu belirterek, "Asıl mesaj, Filistin halkına karşı 22 aydır süren soykırıma karşı durmak, Batı ülkelerinin ve dünyadaki birçok ülkenin Filistin'deki soykırımı durdurmak için elinden geleni yapmıyor olduğunu göstermek." diye konuştu.

Filistin halkının azim ve kararlılığıyla, halkların direnişte bulunabileceğini kanıtladığını belirten Haras, "İsrail devleti, siyonist, ırkçı, sömürgeci bir oluşumdur. Son iki yılda 9 ülkeye saldırı düzenlemiştir, 3 ülkenin topraklarından kendisine pay almıştır. Filistin halkı, birçok kez sudan ve ulaşım yollarından bile mahrum kalmıştır. Filistin halkı, mücadelesi, azmi ve direnişiyle aslında tüm insanlığı özgürleştirmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"Hükümetlere baskı yapılmalı ki İsrail ile öncelikle askeri ve sonra ticari tüm bağlar kesilsin"

March to Gaza Greece üyesi Yorgos Çarbopulos ise Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünden bir arkadaşını ziyaret etmek için 2001'de Filistin'e gittiğini ve orada Filistin halkının yaşadığı zorlukları gördüğünü belirtti.

Filistin'de çektiği fotoğraflardan oluşan sergiyi Atina'da açtığını aktaran Çarbopulos, o dönem Filistin halkının İsrail'e karşı sapanlarla direndiğini hatırlattı.

Çarbopulos, fotoğrafları çektiği dönemde İsrail askerlerine 12 yaş altındaki çocukları vurma talimatı verildiğini ve İsrail askerlerinin çok sayıda çocuğu öldürdüğünü vurguladı.

Bugün de Filistin'de çocukların halen öldürüldüğüne dikkati çeken Çarbopulos, "Bugün tam bir barbarlıktan bahsettiğimiz açık. Daha kötü ne olabilir? Tüm Gazze şehri şu an yok oluyor. İnsanlar bir kez daha sığınacak bir yer bulmak üzere koşuşturuyor. Nereye sığınsınlar? İnsanlar topraklarını nasıl terk etsin?" ifadelerini kullandı.

Çarbopulos, Filistin'e verilen uluslararası desteği ise şu sözlerle değerlendirdi:

"Tüm dünya Filistin'le dayanışma gösteriyor ancak hükümetlere baskı yapılmalı ki İsrail ile öncelikle askeri ve sonra ticari tüm bağlar kesilsin. Sadece bu durdurabilir İsrail'i. Halkların büyük bir kısmı Filistin'in yanında."