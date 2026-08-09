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Atina'da Filistin'e Destek Gösterisi

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Yunanistan'ın başkenti Atina'da yüzlerce kişi, Filistin'e destek ve İsrail'le işbirliğinin sona erdirilmesi talebiyle gösteri düzenledi. Göstericiler, hükümetten askeri ve siyasi işbirliğini bitirmesini istedi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yüzlerce kişi, Filistin'e destek ve İsrail'le işbirliğinin sona erdirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Monastiraki Meydanı'nda toplanan göstericiler Sintagma Meydanı'na yürüdü. Gösteri, Filistin Yunanistan Topluluğu, "Savaşı Durdurun-Filistin'le Dayanışma İttifakı", "March to Gaza Greece" oluşumu ile sol parti ve grupların çağrısıyla düzenlendi.

Göstericilerin "Filistin'e özgürlük", "Filistin'le dayanışma, İsrail'le hiçbir işbirliği yok" sloganları attığı, Yunanistan hükümetinden İsrail'le askeri ve siyasi işbirliğini sonlandırmasını talep ettiği kaydedildi.

Öte yandan, İsrail Dışişleri Bakanlığının gösteriler öncesinde Yunanistan'da bulunan İsrail vatandaşlarına gösteri alanlarından uzak durmaları, dikkatli olmaları ve İsrail veya Yahudi kimliklerini belli edebilecek sembolleri görünür şekilde taşımamaları yönünde seyahat uyarısı yayımladığı aktarıldı.

Kaynak: AA
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