Haberler

Yunanistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından aşırı sıcakta açık alanda çalışılmaması uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan Çalışma Bakanlığı, çöl sıcakları nedeniyle açık alanda çalışmaların durdurulmasını istedi. Sıcaklık 40 dereceyi aşarken asfalt 60, teraslar 75 dereceye ulaştı.

Yunanistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ülkede etkili olan çöl sıcakları nedeniyle işçi güvenliğinin tehlikede olduğu durumlarda açık alanda çalışmaların durdurulmasını istedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkede etkili olan çöl sıcaklarına dikkat çekildi.

Bu tür durumlar için Bakanlığın 2024'te hazırladığı genelge hatırlatılarak, işverenlerin çalışanların sağlık ve güvenliğini korumakla yükümlü olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, özellikle açık alanlarda yapılan inşaat, kuryelik hizmetleri gibi mesleklerde çalışmaların, hava sıcaklığının çalışan için tehlikeli olabileceği hallerde durdurulması gerektiği vurgulandı.

Yunanistan Meteoroloji Dairesi verilerine göre, ülkedeki 24 meteoroloji istasyonunda yapılan ölçümlerde sıcaklık 40 dereceyi aşarken 159 meteoroloji istasyonunda ölçülen en yüksek sıcaklıkların ortalaması 37 dereceyi geçti.

Termik kameralarla yapılan ölçümlerde ise bazı bölgelerde asfalt sıcaklığının 60 dereceyi ve terasların sıcaklığının ise 75 dereceyi bulduğu tespit edildi.

Öte yandan Yunan basınında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Drama ilinde dün akşam şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında 'Muhammed' örneği ile yırtmaya çalıştı

Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında 'Muhammed'e sığındı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyada bir ilk! Muhalefet kazanmasın diye seçimleri kaldırdı

Dünyada bir ilk! Muhalefet kazanmasın diye seçimleri kaldırdı
Ölümle burun buruna! 5. katın korkuluklarında asılı kaldılar

Ölümle burun buruna! 5. katın korkuluklarında asılı kaldılar
Erdoğan'ın yardımcısına soruldu: Milyonların beklediği zam geliyor mu?

Erdoğan'ın yardımcısına soruldu: Milyonların beklediği zam geliyor mu?
MHP'li ilçe başkanı Ali Savaş motosiklet kazasında ağır yaralandı

MHP'li ilçe başkanı motosiklet kazasında ağır yaralandı
Alanda neden az kişi vardı? İşte olay yaratan konserin perde arkası

Olayın aslı çok başka çıktı

Altında rüzgar tersine döndü

Altını olanlar dikkat! Rüzgar tersine döndü
Kim der ki 54 yaşında! Kaslarıyla şov yaptı

Kim der ki 54 yaşında! Kaslarıyla şov yaptı