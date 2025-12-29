Yunanistan'da birinci basamak sağlık hizmetlerindeki eksiklikler, hastanelere başvuruları artırdı

Yunanistan'da birinci basamak sağlık hizmetlerinde yaşanan personel ve kapasite yetersizliğinin, çocuk hastanelerine yönelik başvuruları ciddi biçimde artırdığı bildirildi.

Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu (POEDIN) Başkanı Yannis Yannakos, katıldığı bir televizyon programında, sağlık merkezlerinin yükü karşılayamaması nedeniyle çok sayıda çocuğun doğrudan hastanelerin acil servislerine yönlendirildiğini söyledi.

Özellikle yılbaşı tatili döneminde grip, Solunum Sinsityal Virüsü (RSV) ve diğer mevsimsel virüsler nedeniyle çocuk hastanelerinde yoğunluk yaşandığını belirten Yannakos, Atina'daki Aya Sofya Çocuk Hastanesi'nin son 24 saatlik nöbetinde yaklaşık 500 çocuğun muayene edildiğini aktardı.

Acil servislerde artan başvuruların bekleme sürelerini de uzattığını dile getiren Yannakos, ailelerin 3 ila 4 saate varan sürelerle sıra beklemek zorunda kaldığını söyledi.

Yannakos, yaşanan tablonun temel nedenlerinden birinin birinci basamak sağlık hizmetlerindeki eksiklikler olduğunu vurgulayarak, sağlık merkezlerinde ciddi personel yetersizliği bulunduğunun altını çizdi.

Bazı özel doktorların da basit vakalarda dahi çocukları hastanelere yönlendirdiğini belirten Yannakos, bunun acil servisler üzerindeki baskıyı daha da artırdığını kaydetti.

Yetkililer, gelecek günlerde virüs vakalarında artışın sürebileceği uyarısında bulunurken, ailelere kalabalık ortamlardan kaçınma, maske kullanımı ve hekim önerisi doğrultusunda aşı yaptırma çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanı protesto edildi

Öte yandan sağlık çalışanları, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in Atina'daki "Elena Venizelu" Doğum ve Kadın Hastalıkları Hastanesi'ne yaptığı ziyaret sırasında protesto düzenledi.

Hastane çalışanları sendikasının çağrısıyla hastane önünde toplanan sağlık çalışanları, Ulusal Sağlık Sistemi'nde (ESY) yaşanan sorunlara dikkati çekerek, personel yetersizliği ve hastanenin karşı karşıya olduğu yapısal problemleri protesto etti.

Göstericiler, yenilenen acil servislerin açılışı için düzenlenen töreni "gösteri amaçlı bir etkinlik" olarak nitelendirdi.

Protestoya katılan çalışanlar, hastanede personel eksikliğinin yüzde 50'ye ulaştığını, yönetimin eylemi engellemek için baskı uyguladığını belirtti.