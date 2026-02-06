Haberler

Yunan ordusunda casusluk şüphesiyle gözaltına alınan asker Çin'e bilgi sızdırdığını itiraf etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'da askeri bilgileri üçüncü ülkelere sızdırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan bir albay, suçunu itiraf etti. Gizli bilgileri Çin'e gönderdiğini belirten zanlı, ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemlerinin suçunu kabul etti.

Üçüncü ülkelere askeri bilgi sızdırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan Yunanistan Silahlı Kuvvetleri personeli, suçunu itiraf etti.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, aylardır Yunan İstihbarat Teşkilatının (EYP) takibinde olduğu silahlı kuvvetler personeli, gizli askeri bilgileri Çin'e temin ettiği itirafında bulundu.

Casusluk suçlamasıyla karşı karşıya olan 50 yaşındaki albay, bunu para için yaptığını belirtti.

Telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri mühendisi olarak Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin teknoloji altyapısına erişim imkanı bulunan zanlı, gizli belgelerin fotoğraflarını çekerek Çin'e gönderdiğini ifade etti.

Zanlının evinde ve ofisinde yapılan incelemede birçok gizli belgenin fotoğrafına ulaşıldı.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığından dün yapılan açıklamada, bir silahlı kuvvetler personelinin, "ulusal çıkarlara zarar verme tehlikesi oluşturacak şekilde gizli askeri bilgilerin üçüncü kişilere temin edildiğine" ilişkin güçlü kanıtlar nedeniyle gözaltına alındığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada

Muhalefeti karşısındaki görüntü ile vurdu: İşte buradalar burada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Genç kadının vize isyanı sosyal medyayı ikiye böldü

Kamerayı açıp hüngür hüngür ağladığı konu sosyal medyayı ikiye böldü
ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti

Yıllar sonra bir ilk! Danıştay'ın Gökçek kararıyla harekete geçtiler
Epstein dosyalarından çıktı! FBI'ı zora sokacak tecavüz iddiası

Bu iddia doğruysa ABD karışır! Çoçuk yaşta başına gelenlere bakın
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu

DEM Partili vekilin polislerin videosu için yaptığı yorum olay oldu
Altın ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih

Altında şahlanış ne zaman? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih