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Yunanistan'da Batı Nil Virüsü vakaları 65'e yükseldi

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Yunanistan'da sivrisineklerle bulaşan Batı Nil Virüsü vakalarının son bir haftada 23 yeni vakayla 65'e yükseldiği bildirildi.

Yunanistan'da sivrisineklerle bulaşan Batı Nil Virüsü vakalarının son bir haftada 23 yeni vakayla 65'e yükseldiği bildirildi.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan (EODY) yapılan açıklamada, son bir haftada 23 yeni vakanın tespit edildiği, böylece bu sayının 65'e çıktığı belirtildi.

Yeni vakaların 22'sinde sinir sistemini etkileyen ağır hastalık tablosu görüldüğü, bir kişide hafif belirtiler kaydedildiği aktarıldı.

Açıklamada, virüsün görüldüğü bölgelerin Attika, Tesalya, Orta Makedonya ve Batı Yunanistan olduğu, bu yıl virüs nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yetkililer, özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişilerin sivrisinek ısırıklarına karşı önlem almasını isterken, vatandaşlara "koruyucu giysi kullanmaları, sivrisinek kovucu ürünlerden yararlanmaları ve durgun su birikintilerinden kaçınmaları" çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
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