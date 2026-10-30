Yunanistan'da Batı Nil virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 51 oldu

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Yunanistan'da 23- 29 Ekim'de 4 yeni Batı Nil virüsü vakası tespit edildi.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunun (EODY) verilerine göre, 23- 29 Ekim'de 4 yeni Batı Nil virüsü vakası tespit edildi.

Böylece ülkede, yıl başından 29 Ekim'e kadar olan dönemde 457 vaka tespit edildi.

Son hafta Batı Nil virüsü kaynaklı yeni ölüm yaşanmazken, yılın başından bu yana Batı Nil virüsünden ölenlerin sayısı 51 olarak kayıtlara geçti.

Şu an yoğun bakımda virüs nedeniyle tedavi gören hasta sayısı ise 9 olarak açıklandı.

Yunanistan, İtalya'dan sonra Avrupa'nın en çok Batı Nil virüsü vakası görülen ülkesi oldu.???????

Kaynak: AA