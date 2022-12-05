Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunanistan'da bankayı soyan kişi albay çıktı

Güncel Haberler

Yunanistan'da bankayı soyan kişi albay çıktı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bu sabah yaşanan banka soygunu olayının ardından şaşkına çeviren bir detay ortaya çıktı. Soygunu gerçekleştiren kişinin Yunan Silahlı Kuvvetlerinde görevli bir albay olduğu öğrenildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bu sabah bir banka şubesinde soygun gerçekleşti. Soygunu gerçekleştiren kişinin kimliği herkesi şaşkına çevirdi.

BANKAYI SOYAN ALBAY ÇIKTI

Argiroupoli semtindeki banka şubesini el bombası tehdidi ile soyan kişinin 53 yaşında bir albay olduğu belirlendi. Başka soygunlara karışıp karışmadığının da araştırılması amacıyla zanlının Attiki Emniyet Biriminde tutulduğu belirtildi.

Yunanistan'da bankayı soyan kişi albay çıktı

İLK SOYGUNU OLMAYABİLİR

Yunan basınında yer alan haberlerde, daha önce başka banka soygunlarında da bulunduğundan şüphelenilen albayın kumar nedeniyle tefecilere olan borcunu ödemek için bu yola başvurduğu iddia edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Yunanistan Banka Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title