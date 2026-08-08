Atina Yangınında 111 Bin Dönüm Kül Oldu

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki'nin batısı ile Voiotia'da 31 Temmuz'da başlayan ve 4 Ağustos'ta kontrol altına alınan orman yangınında yaklaşık 111 bin 732 dönüm alanın kül olduğu bildirildi.

Atina Ulusal Gözlemevi METEO Birimi bünyesindeki FLAME Yangın Meteorolojisi Ekibi'nin analizinde, yaklaşık 91 saat süren yangında kül olan 111 bin 732 dönüm alanın yüzde 55'inin 31 Temmuz-1 Ağustos ile 1-2 Ağustos gecelerinde yandığı kaydedildi.

Analizde, kuvvetli rüzgarın etkisiyle yangının bazen saatte 2 bin dönümden fazla alana yayıldığı, yangının açığa çıkardığı toplam enerjinin ise yaklaşık altı Hiroşima atom bombasının enerjisine eşdeğer olduğu belirtildi.

Yangının 31 Temmuz sabahı Voiotia'da başladığı, kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı, rüzgarın şiddetinin azalmasıyla birlikte yangının yayılma hızının da kademeli olarak düştüğü ifade edildi.

Yunanistan, özellikle yaz aylarında yüksek sıcaklık, kuraklık ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle her yıl büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İklim koşullarının da etkisiyle son yıllarda ülkenin farklı bölgelerinde çıkan yangınlarda geniş ormanlık alanlar zarar görürken, yerleşim yerleri de zaman zaman tahliye ediliyor.

Kaynak: AA