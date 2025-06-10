Yunanistan'da aşırı sağcı partiden 3 kişinin milletvekilliği düşürüldü

Yunanistan'da aşırı sağcı partiden 3 kişinin milletvekilliği düşürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'da Seçim Mahkemesi, aşırı sağcı Spartalılar Partisinin lideri Vassilios Stigas ile milletvekilleri Petros Dimitriadis ve Aleksandros Zerveas'ın milletvekilliğini oybirliğiyle iptal etti.

Yunanistan'da Seçim Mahkemesi, aşırı sağcı Spartalılar Partisinin lideri Vassilios Stigas ile milletvekilleri Petros Dimitriadis ve Aleksandros Zerveas'ın milletvekilliğini oybirliğiyle iptal etti.

Mahkeme, bu üç ismin seçildiği seçim bölgelerinde bazı seçmenlerin, partinin arkasındaki gerçek yöneticinin suç örgütü yöneticiliğinden hüküm giymiş eski Altın Şafak Partisi milletvekili İlias Kasidiaris olduğu gerekçesiyle yaptığı resmi itirazları üzerine bu karara vardı.

Spartalılar Partisinin Kasidiaris tarafından fiilen yönlendirildiği ve yönetildiği kaydedilen kararda, seçmenlerin, bu durumdan habersiz oy kullandıkları ve böylece seçimlerde "aldatıldıklarına" hükmedilirken, parti lideri Stigas ile milletvekilleri Dimitriadis ve Zerveas'ın milletvekilliklerinin düşürüldüğü ifade edildi.

Mahkeme ve Danıştay Başkanı Mihalis Pikramenos tarafından açıklanan kararın, ülke tarihinde ilk kez 300 üyeli Yunanistan Parlamentosu'nun 297 milletvekiliyle görev yapmasına neden olacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
Merkez Bankası'ndan kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı

Merkez'den kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı
Ferdi Zeyrek'in cenazesinde insan seli! Binlerce kişi akın etti

Binlerce kişi akın etti, cenaze aracı ilerlemekte zorlandı
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

Cenaze töreninin önüne geçen görüntü!
Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu

Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu
Beğenen de var eleştiren de! Galatasaray'ın 5 yıldızlı yeni sezon formaları internete sızdı

Galatasaray'ın 5 yıldızlı yeni sezon formaları internete sızdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müstehcen hesabı öğrenciler tarafından ifşa edilen kadın öğretmen meslekten men edildi

Müstehcen hesabı öğrenciler tarafından ifşa edilen kadın öğretmen meslekten men edildi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Nihal Candan'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakımda

İki kez kalbi duran Nihal Candan'dan korkutan haber
Dünyanın dört bir yanından binlerce aktivist, Gazze'ye yürüyor

Dünyanın dört bir yanından binlerce aktivist, Gazze'ye yürüyor
2.5 milyon emeklinin temmuz zammı tehlikede!

2.5 milyon emeklinin temmuz zammı tehlikede!
Sena Düzgün'ü mezarında da rahat bırakmadılar

Sena'yı mezarında da rahat bırakmadılar
Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp

Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp
İngiliz medyasından korkutan iddia: Amerika adım adım iç savaşa gidiyor

İngiliz medyasından korkutan iddia: Amerika adım adım iç savaşa gidiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.