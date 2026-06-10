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Yunanistan Parlamentosunda hükümetin önerdiği anayasa reformu görüşülmeye başlandı

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Yunanistan'da iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin önerdiği anayasa reformu parlamentoda ele alınmaya başlandı. Muhalefet partileri reforma destek vermeyeceklerini açıklarken, sürecin aceleye getirildiği eleştirisi yapıldı. Reform; bakan sorumlulukları, yargı, eğitim, borç yapılandırması, iklim krizi ve yapay zeka gibi alanlarda değişiklikler içeriyor.

Yunanistan'da iktidardaki Yeni Demokrasi Partisinin önerdiği anayasa reformu parlamentoda görüşülmeye başlandı.

Yunanistan Parlamentosu Genel Kurulu, bugün Yeni Demokrasi Partisinin önerdiği anayasa reformunu ele almak üzere toplandı.

Muhalefet partilerinin temsilcileri, Genel Kurul'da yaptıkları konuşmalarda, iktidarın sunduğu reform önerilerine destek vermeyeceklerini açıkladı.

Muhalefet partileri, anayasa reform sürecinin aceleye getirilerek yürütülemeyeceğini savunarak hükümeti, söz konusu reformları gelecek yıl yapılması öngörülen genel seçimlere yönelik yatırım olarak görmekle eleştirdi.

Reformun yalnızca bir yaz döneminde ele alınmasının yetersiz olacağını belirten muhalefet temsilcileri, anayasa değişikliklerinin parlamentoda kapsamlı şekilde tartışılması için en uygun dönemin eylül ve ekim ayları olduğunu ifade etti.

Anayasa reformu, bakanların sorumlulukları, yüksek yargı mensuplarının belirlenmesi, borç yapılandırması, eğitim sistemi ve seçimler gibi birçok alanda değişiklik öngörürken, iklim krizi ve yapay zeka gibi konulara ilişkin yeni düzenlemeler de içeriyor.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
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