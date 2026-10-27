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Yunanistan'da 9 bölgede 29 Ekim'e kadar kırmızı alarm uygulanacak

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Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 bölgede 29 Ekim'e kadar kırmızı alarm uygulanacağını açıkladı. Ülkenin doğusunda kuvvetli yağış ve dolu beklenirken ekipler hazır bekletiliyor, zorunlu olmayan seyahatten kaçınılması çağrısı yapıldı.

Yunanistan'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 9 bölgede "kırmızı alarm" ilan edildi.

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 bölgede 29 Ekim Perşembe gününe kadar en yüksek hazırlık seviyesi olan kırmızı alarm uygulamasına geçildiği belirtildi.

Açıklamada, kırmızı alarm kapsamına Eğriboz, Ftiotis, Beotya, Sporad Adaları, Magnezya, Larisa, Atina'nın da bulunduğu Attika, On İki Ada ve Kuzey Ege bölgelerinin alındığı kaydedildi.

Ülkenin özellikle doğu kesimlerinde kuvvetli yağış, gök gürültülü fırtına ve yer yer dolu beklendiği aktarılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının 28 Ekim Çarşamba gününe kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, sel ve su baskınlarına karşı itfaiye ekiplerinin hazırlık seviyesinin artırıldığı, polis, sahil güvenlik ve silahlı kuvvetlerin de olası müdahaleler için hazır bekletildiği bildirildi.

Vatandaşlara zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri ve su baskını yaşanan bölgelerden uzak durmaları çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA
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