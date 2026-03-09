Yunanistan'da 5,3 büyüklüğündeki depremde 140'tan fazla binanın hasar gördüğü tespit edildi
Epir bölgesindeki 8 Mart tarihli depremin ardından yapılan incelemelerde 140'tan fazla bina hasar gördü. Taş evlerde ciddi çatlaklar meydana geldi.
Yunanistan'ın Epir bölgesinde 8 Mart'ta meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan incelemelerde 140'tan fazla binanın hasar gördüğünün tespit edildiği bildirildi.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Epir bölgesinde 8 Mart'ta meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ciddi hasarlar oluştu.
Bölgedeki köylerde çok sayıda taş evde ciddi çatlaklar oluştu.
Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü ve şimdiye kadar 140'tan fazla binada hasar tespit edildiği kaydedildi.
Kaynak: AA / Ayhan Mehmet