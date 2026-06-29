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Yunanistan'ın üç farklı bölgesinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

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Yunanistan'ın Katerini, İlia ve Mesini bölgelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Yunanistan'ın üç farklı bölgesinde çıkan orman yangınlarına müdahale başlatıldı.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Katerini ilinin Vria bölgesinde, Mora Yarımadası'ndaki İlia ilinin Varda bölgesinde ve Mesini ilinin Harakopio bölgesindeki tarımsal ve ormanlık alanlarda yangın çıktığı aktarıldı.

Paylaşımda, üç bölgede de yangın söndürme çalışmalarına havadan ve karadan müdahale edildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
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