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YUNANİSTAN Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas, Beyoğlu'ndaki Yunanistan Başkonsolosluğu'nda düzenlenen 'Fener'in Işıltısı: Bizans ve Bizans Sonrası Sanat Hazineleri' sergisinin açılışına katıldı.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas Heybeliada'daki programının ardından Beyoğlu'ndaki Yunanistan Başkonsolosluğu'nda düzenlenen 'Fener'in Işıltısı: Bizans ve Bizans Sonrası Sanat Hazineleri' sergisinin açılışına katıldı. Fener Rum Patriği 1'inci Bartholomeos'un da katılımıyla gerçekleştirilen sergi açılışında, Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Konstantinos Koutras konuşma gerçekleştirdi.

Sergiyi düzenleyen Flora Karagianni, sergide yer alan eserleri Tasulas ve beraberindeki heyete tanıtarak bilgi verdi. Sergi açılışının ardından davetliler için Atina Devlet Orkestrası Nefesli Sazlar Beşlisi tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Program, Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas için verilen akşam yemeğinin ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı