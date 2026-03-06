Haberler

Yunanistan, kuzey bölgelerine Patriot füze bataryası ve F-16 savaş uçakları konuşlandıracak

Güncelleme:
Yunanistan, Bulgaristan'ın antibalistik savunmasına destek olmak amacıyla Patriot füze bataryası ve F-16 savaş uçakları gönderecek. Yunan Savunma Bakanı Dendias, bu konuda Bulgaristan Savunma Bakanı ile görüştü.

Bulgaristan'ın antibalistik savunmasına destek amacıyla Yunanistan'ın kuzeyine Patriot füze bataryası ve F-16 savaş uçakları sevk edileceği bildirildi.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, basına yaptığı açıklamada, Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Zapryanov'un talebi doğrultusunda Bulgaristan'ın savunması için Yunanistan'ın personel ve araç desteğinde bulunacağını duyurdu.

Dendias, Yunanistan Hükümeti Dış Politika ve Savunma Konseyi (KYSEA) kararları doğrultusunda, kuzey bölgelerde Bulgaristan'ın büyük kısmına antibalistik savunma sağlayacak şekilde Patriot füze bataryası konuşlandırılacağını aktardı.

Öte yandan Dendias, gelecek hafta Bulgaristan'ı ziyaret edeceğini de açıkladı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
