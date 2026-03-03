Haberler

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Lübnan, İsrail ve Ürdün liderleri ile telefonda konuştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İran'a yönelik saldırılardan sonra Lübnan, İsrail ve Ürdün liderleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirerek bölgedeki tansiyonu değerlendirdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Lübnan, İsrail ve Ürdün liderleri ile telefonda görüştü.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Miçotakis, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü.

Miçotakis, Avn ile görüşmesinde Lübnan'daki durum hakkında bilgi aldı.

Yunanistan'ın, İsrail'in kendini "savunma" hakkına sahip olduğuna ilişkin görüşünü Avn'a aktaran Miçotakis, öte yandan tansiyonun yükselmesinden ve Güney Lübnan'da kara operasyonları ile yeni cephe açılmasından kaçınılması gerektiğini ifade etti.

Miçotakis'in Netanyahu ile görüşmesinde ise Güney Kıbrıs'ta bulunan İngiliz üssüne İnsansız Hava Aracı (İHA) düşmesi ve Yunanistan'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimine (GKRY) verdiği savunma desteği ele alındı.

Miçotakis ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın telefon görüşmesinde de İran ve bölgedeki gelişmeler ele alındı. İki lider Lübnan'daki durumu değerlendirdi. Miçotakis bölgede tansiyonun yükselmemesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar

MSB'nin paylaşımına bakın: Zamanlama da düşülen not da manidar
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti

İran halkına yıllardır Türkiye'de uygulanan sistemi vadetti
Real Madrid ve Brezilya'yı üzen sakatlık

Hem sezonu kapattı hem de Dünya Kupası'nı kaçıracak
İsrail ordusu, Tahran'da iki yer için tahliye emri verdi

İki yer için tahliye emri! Ölüm yağdıracaklar
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı

Cenazede protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
Hürmüz Boğazı'nda kilometrelerce uzunlukta gemi kuyruğu

İran'ın dünyayı etkileyen kararının ardından son görüntü böyle
'İstismara uğradık' diyen anne ve kızı ölü bulundu

"İstismara uğradık" diyen anne ve kızı ölü bulundu