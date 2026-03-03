Yunanistan Başbakanı Miçotakis Lübnan, İsrail ve Ürdün liderleri ile telefonda konuştu

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Lübnan, İsrail ve Ürdün liderleri ile telefonda görüştü.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Miçotakis, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü.

Miçotakis, Avn ile görüşmesinde Lübnan'daki durum hakkında bilgi aldı.

Yunanistan'ın, İsrail'in kendini "savunma" hakkına sahip olduğuna ilişkin görüşünü Avn'a aktaran Miçotakis, öte yandan tansiyonun yükselmesinden ve Güney Lübnan'da kara operasyonları ile yeni cephe açılmasından kaçınılması gerektiğini ifade etti.

Miçotakis'in Netanyahu ile görüşmesinde ise Güney Kıbrıs'ta bulunan İngiliz üssüne İnsansız Hava Aracı (İHA) düşmesi ve Yunanistan'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimine (GKRY) verdiği savunma desteği ele alındı.

Miçotakis ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın telefon görüşmesinde de İran ve bölgedeki gelişmeler ele alındı. İki lider Lübnan'daki durumu değerlendirdi. Miçotakis bölgede tansiyonun yükselmemesi gerektiğini vurguladı.