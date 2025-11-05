Haberler

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Enerji İşbirliği İçin ABD'li Yetkililerle Görüştü

Güncelleme:
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD İçişleri Bakanı Doug Burgum ve Enerji Bakanı Chris Wright ile enerji işbirliği üzerine önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Taraflar, bölgedeki enerji işbirliğinin halk refahı ve güvenlik açısından önemine vurgu yaptı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD İçişleri Bakanı Doug Burgum ve ABD Enerji Bakanı Chris Wright ile Atina'da bir araya geldi.

Miçotakis, 6-7 Kasım'da Atina'da düzenlenecek Transatlantik Enerji İşbirliği için Ortaklık (P-TEC) Konferansı için Atina'da bulunan Burgum ve Wright ile Başbakanlık Ofisi'nde görüştü.

Görüşme öncesinde basına açıklamalarda bulunan Burgum, Wright ve Miçotakis enerji konusunda bölgede atılabilecek işbirliği adımlarına ve enerjinin bölge için önemine değindi.

Burgum, enerji bolluğunun hem halka refah getirecek hem de Doğu Avrupa'da çatışmaları sona erdirecek bir unsur olduğunu ifade ederek, "Enerji, hiç bugün olduğu kadar önemli olmamıştı." dedi.

Wright, "Enerji hayattır. Güvenilirlik ve güvenlikle birlikte sağlanan, ekonomik açıdan uygun enerjinin eksikliği fırsatları sınırlandırır, yoksulluğa neden olur ve bunu istemeyiz." diye konuştu.

Miçotakis de Yunanistan ve ABD'nin işbirliği perspektiflerinin çok olduğuna dair inancını dile getirerek, Yunanistan'ın ABD'den Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğal gaz ulaştırmak için uygun bir noktada olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
