Sakız Adası açıklarında 15 düzensiz göçmenin ölümüne ilişkin İzmir'de 5 şüpheli tutuklandı

Yunanistan sahil güvenlik gemisinin düzensiz göçmenleri taşıyan bir bota çarpması sonucu 15 kişinin ölümüne sebep olan olayla ilgili olarak İzmir'de 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yunanistan Sahil Güvenlik gemisinin Sakız Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bota çarpması sonucu 15 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin İzmir'de geçişi organize eden 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 11'i erkek 4'ü kadın 15 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği teknenin Çeşme ilçesinden hareket ettiği belirlendi.

Bunun üzerine Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı. Güvenlik güçleri göçmen kaçakçılığını organize eden şüphelileri yakalamak için çalışma yürüttü.

Bu kapsamda yasak geçişi organize eden 7 kişi yakalandı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 5'i, "olası kastla adam öldürme" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Sakız Adası açıklarında 3 Şubat'ta Yunan Sahil Güvenlik gemisinin çarpması sonucu düzensiz göçmenleri taşıyan botun alabora olduğu, botta bulunanların tamamının denize düştüğü bildirilmişti. Kaybolanların da olduğu tahmin edilen olayda 15 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
Haberler.com


