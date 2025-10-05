Haberler

Yunanistan Açıklarında Düzensiz Göçmen Teknesi Battı: 1 Ölü

Yunanistan'a yasa dışı yolla giriş yapan düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekne, Midilli Adası açıklarında battı. Olayda bir kadın göçmen hayatını kaybetti, 17 kişi kurtarıldı.

Yunanistan'a yasa dışı yollardan giriş yapmaya çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin Midilli Adası açıklarında batması sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Ege Denizi'nden Yunanistan'a yasa dışı yollardan giriş yapmaya çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekne, Midilli Adası'nın güney açıklarında battı.

Teknede bulunan düzensiz göçmenlerden bir kadının hayatını kaybettiği, kurtarılan 17 kişinin ise kimlik tespiti için Midilli'deki ilgili birimlere sevk edildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
