Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan PKK'lı Terörist Edirne'de Yakalandı
Edirne'de, güvenlik güçleri tarafından askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda Yunanistan'a geçmeye çalışan PKK üyesi B.E. gözaltına alındı. Zanlı, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranıyordu.
Yunanistan'a kaçmaya çalışan Pkk'lı terörist Edirne'de gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen B.E'yi Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakaladı.
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel