Komşuyu sarsan skandal! 12 yaşındaki kıza tecavüz edip zorla fuhuş yaptırdılar

Yunanistan, 12 yaşındaki bir kız çocuğunun tecavüze uğradığı ve fuhşa zorlandığına ilişkin skandalla çalkalanıyor. Kızının istismar edilmesinde rol oynadığı gerekçesiyle annenin de gözaltına alındığı olayda, tecavüzle suçlanan zanlının sosyal medyada siyasiler, emniyet mensupları ve din adamlarıyla çektirdiği fotoğraflar ülke gündemine oturdu.

Yunanistan Emniyet Müdürlüğü, kız çocuğuna tecavüz suçlamasıyla tutuklanan 53 yaşındaki zanlının fotoğraflarını paylaştı. Şüpheli, tecavüz ettiği çocuğu istismar etmek isteyen kişilerle internetten pazarlık yapmakla da suçlanıyor.

MAĞDURUN ANNESİ DE GÖZALTINDA

Zanlının, evi ve iş yerindeki araştırmada, 2 silah, 572 fişek, 21 bıçak ve bir süngü ele geçirildi. Polisin elde ettiği bulgular ve çocuğun ifadesi doğrultusunda, 42 yaşındaki bir diğer zanlının daha istismar suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi. Kız çocuğunun annesinin de kızının istismar edilmesinde rol oynamak suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

SİYASİLER VE DİN ADAMLARIYLA ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLARI DİKKAT ÇEKTİ

Zanlının sosyal medyada siyasiler, emniyet mensupları ve din adamlarıyla çektirdiği fotoğrafları paylaşması dikkati çekti. Fotoğraflarla kamuoyunda iyi bir imaj çizmeyi amaçlayan şüphelinin, böylece siyasiler ve kiliseyle yakın ilişki kurmaya çabaladığı yorumu yapıldı. Ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA) ve Yunanistan Komunist Partisi (KKE) suçla bağlantılı herkesin kimlik bilgilerinin açıklanmasını istedi.

ZANLININ OĞLUNDAN AÇIKLAMA

Zanlının olayın ardından işten çıkarılan ve muhabir olan oğlu ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, babasına yönelik suçlamalardan kendisi ve ailesinin sorumlu tutulmamasını istedi.